【豪州】
消費者物価指数（3月）10:30
結果　4.6%
予想　4.8%　前回　3.7%（前年比)
結果　1.1%
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
結果　3.3%
予想　3.3%　前回　3.3%（トリム平均・前年比)
結果　0.3%
予想　N/A　前回　0.2%（トリム平均・前月比)

消費者物価指数（CPI）（2026年 第1四半期）10:30
結果　1.4%
予想　1.4%　前回　0.6%（前期比)
結果　0.9%
予想　0.9%　前回　0.9%（刈り込み平均・前期比)
結果　3.5%
予想　3.5%　前回　3.4%（刈り込み平均・前年比)