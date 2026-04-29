【本日これまでに発表された経済指標】
【豪州】
消費者物価指数（3月）10:30
結果 4.6%
予想 4.8% 前回 3.7%（前年比)
結果 1.1%
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
結果 3.3%
予想 3.3% 前回 3.3%（トリム平均・前年比)
結果 0.3%
予想 N/A 前回 0.2%（トリム平均・前月比)
消費者物価指数（CPI）（2026年 第1四半期）10:30
結果 1.4%
予想 1.4% 前回 0.6%（前期比)
結果 0.9%
予想 0.9% 前回 0.9%（刈り込み平均・前期比)
結果 3.5%
予想 3.5% 前回 3.4%（刈り込み平均・前年比)
消費者物価指数（3月）10:30
結果 4.6%
予想 4.8% 前回 3.7%（前年比)
結果 1.1%
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
結果 3.3%
予想 3.3% 前回 3.3%（トリム平均・前年比)
結果 0.3%
予想 N/A 前回 0.2%（トリム平均・前月比)
消費者物価指数（CPI）（2026年 第1四半期）10:30
結果 1.4%
予想 1.4% 前回 0.6%（前期比)
結果 0.9%
予想 0.9% 前回 0.9%（刈り込み平均・前期比)
結果 3.5%
予想 3.5% 前回 3.4%（刈り込み平均・前年比)