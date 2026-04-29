東京メトロとサンケイビルは、東京都港区の表参道交差点近くの青山通り沿い（港区北青山）で、商業とホテルの複合開発事業に着手した。東京メトロ銀座線、半蔵門線、千代田線の表参道駅から歩いて1分の場所で、両社が既存建物6棟を取り壊したうえで、表参道駅直結の14階建てビルを整備する。完成は2032年度を目指している。【こちらも】日本橋の再開発、街区名称が「東京ミッドタウン日本橋」に2027年秋開業へ複合施設は、青