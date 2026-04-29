漫画家のニョペ茄子さんの漫画「他人回」がインスタグラムで900以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「リトマス赤の他人」をペロペロしたいうさぎ。なめ続けたところ、彼にある変化が起きて…という内容で、読者からは「新しい（笑）」「唾液で始まる友情もあるのね」「珍しくハッピーエンド」などの声が上がっています。シュールなのにどこか深い…不思議な物語ニョペ茄子さん（プロフィール名「