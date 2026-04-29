【BSテレ東 4月29日（水）午後1時から生中継】 RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ヴェルディベレーザが初制覇を懸けて頂点を目指す！初タイトルを狙う大宮か！？昨季リーグ覇者の東京NBか！？大熱戦を生中継！ ＜出演者＞解説：鮫島彩（元日本代表）、阪口夢穂（元日本代表）、海堀あゆみ（元日本代表）実況：長部稀（テレビ東京アナウンサー）インタビュー：中根舞美（テレビ東京アナウ