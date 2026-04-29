【モデルプレス＝2026/04/29】女優の芳根京子が主演を務め、俳優の本田響矢が共演するフジテレビ系「波うららかに、めおと日和」（2025年4月期）の続編が、2026年秋に放送されることが決定。この発表を受け、ネット上では歓喜の声が上がっている。【写真】芳根京子＆本田響矢「めおと日和」初々しい夫婦ショット◆「波うららかに、めおと日和」続編決定西香はち氏による同名コミックを実写化した同作は、昭和11年を舞台に、歯がゆ