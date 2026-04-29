芳根京子＆本田響矢「めおと日和」続編決定にファン歓喜 “うぶキュン”再来に期待の声「また2人が見られるとは」「瀧昌さまおかえりなさい」
【モデルプレス＝2026/04/29】女優の芳根京子が主演を務め、俳優の本田響矢が共演するフジテレビ系「波うららかに、めおと日和」（2025年4月期）の続編が、2026年秋に放送されることが決定。この発表を受け、ネット上では歓喜の声が上がっている。
【写真】芳根京子＆本田響矢「めおと日和」初々しい夫婦ショット
西香はち氏による同名コミックを実写化した同作は、昭和11年を舞台に、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフルなラブコメディ。芳根が主人公・江端なつ美、本田がなつ美の夫・瀧昌を演じ、初々しくじれったい2人の恋愛模様や、昭和の硬派な男“瀧昌さま”が多くの視聴者を魅了した。
続編では昭和12年を舞台に、少しずつ歩みを進めた“江端夫婦”の姿をより深く、より愛おしく描く。情報解禁にあわせて、これから始まる新たな物語への期待を感じさせる、和やかで晴れやかな表情を浮かべたなつ美と瀧昌の姿をレトロなタッチの似顔絵で描いたティザービジュアルも公開された。
3月に行われた「モデルプレスベストドラマアワード」授賞式での芳根と本田の共演も大きな話題となった同作。多くのファンが待ち望んでいた続編の決定に、SNS上では「待ってました」「また2人が見られるとは」「瀧昌さまおかえりなさい」「嬉しすぎて涙」「今から楽しみ」「うぶキュン再来の予感」「今度はどこまで見られるんだろう」など歓喜の声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】芳根京子＆本田響矢「めおと日和」初々しい夫婦ショット
◆「波うららかに、めおと日和」続編決定
西香はち氏による同名コミックを実写化した同作は、昭和11年を舞台に、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフルなラブコメディ。芳根が主人公・江端なつ美、本田がなつ美の夫・瀧昌を演じ、初々しくじれったい2人の恋愛模様や、昭和の硬派な男“瀧昌さま”が多くの視聴者を魅了した。
◆芳根京子＆本田響矢「めおと日和」続編に反響
3月に行われた「モデルプレスベストドラマアワード」授賞式での芳根と本田の共演も大きな話題となった同作。多くのファンが待ち望んでいた続編の決定に、SNS上では「待ってました」「また2人が見られるとは」「瀧昌さまおかえりなさい」「嬉しすぎて涙」「今から楽しみ」「うぶキュン再来の予感」「今度はどこまで見られるんだろう」など歓喜の声が上がっている。（modelpress編集部）
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