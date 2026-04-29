28日に米議会の上下両院合同会議で演説を行う英国のチャールズ国王/Elizabeth Frantz/Reuters（CNN）英国のチャールズ国王は28日、米議会の上下両院合同会議で演説を行った。英国君主が米議会で演説を行うのは、国王の母である故エリザベス女王以来、2度目。チャールズ国王は、25日にホワイトハウス記者協会の夕食会で発生した銃撃事件への言及から演説を始め、そのような暴力行為は「決して成功しない」と断じ、米国への連帯を表