現代社会で、インターネットは生活に欠かせないインフラです。その一方で、SNSでの過度な露出、個人情報の流出、執拗（しつよう）なネット広告、さらにはAIによるデータ悪用など、オンライン上の「自分」を取り巻く環境に不安を感じる人が増えています。【要注意】「えっ…知らないとヤバイ！？」これがネット犯罪から身を守るために必要な“4つの行動”です！現在、世界的に注目されているのが「デジタル・フットプリント（