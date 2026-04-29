【欧州CL準決勝第1戦】(パルク デ プランス)パリSG 5-4(前半3-2)バイエルン<得点者>[パ]フビチャ・クバラツヘリア2(24分、56分)、ジョアン・ネベス(33分)、ウスマン・デンベレ2(45分+5、58分)[バ]ハリー・ケイン(17分)、マイケル・オリーズ(41分)、ダヨ・ウパメカノ(65分)、ルイス・ディアス(68分)<警告>[パ]マルキーニョス(12分)、ファビアン・ルイス(77分)、アクラフ・ハキミ(80分)└極上のCL名門対決は王者パリSGが