ＮＥＷＳの増田貴久（３９）が２８日、東京ガーデンシアターでソロコンサート「２ｎｄＬＩＶＥ喜怒哀楽」（全国５都市１４公演、計５万人動員）の東京公演初日を迎えた。自身が「歌、踊り、映像、照明、衣装」などを全編プロデュースする２度目のソロコンは、今月８日にリリースした初のカバーアルバム「増田貴久のカバー」を引っ提げてのステージ。「全身全霊で歌を届けます」と昨年に続いて約２時間、ＭＣなし、歌ぶっ通