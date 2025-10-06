ＮＥＷＳの増田貴久（３９）が２８日、東京ガーデンシアターでソロコンサート「２ｎｄ ＬＩＶＥ 喜怒哀楽」（全国５都市１４公演、計５万人動員）の東京公演初日を迎えた。

自身が「歌、踊り、映像、照明、衣装」などを全編プロデュースする２度目のソロコンは、今月８日にリリースした初のカバーアルバム「増田貴久のカバー」を引っ提げてのステージ。「全身全霊で歌を届けます」と昨年に続いて約２時間、ＭＣなし、歌ぶっ通しライブを貫いた。

まっすーのカバーナイトは、世代を超えた名曲の熱唱で幕を開けた。宇多田ヒカルの人気曲「Ｆｉｒｓｔ Ｌｏｖｅ」（９９年）や、フジ系医療ドラマ「Ｄｒ．コトー診療所」の主題歌として知られる、中島みゆきの名曲「銀の龍の背に乗って」（０３年）など、自身にとって思い入れの深い全２１曲で引き込んだ。

会場の８０００人が“ミラクル・ロマンス”な歌声にハートを撃ち抜かれた。アニメ「美少女戦士セーラームーン」でおなじみの「ムーンライト伝説」の前奏が流れると、月をイメージさせる黄色のハットをかぶった増田が登場。ノリノリで口ずさむ観客の姿もあり、会場は熱狂に包まれた。

本格的なＭＣこそないが、曲間には「ちょっと、小山しゃべっといて」「あれ…不調ですね？ じゃあ、シゲしゃべっておいてもらって」と、メンバーの名前を出す“小ボケ”で笑いを誘う場面も。セルフカバーとなるテゴマスの「キッス〜帰り道のラブソング〜」では、ファンと合唱するなど絆を確かめ合った。

ＳＭＡＰやＴＯＫＩＯ、Ｖ６ら事務所の先輩たちのヒット曲カバーでも魅了。ラストは、表題曲「喜怒哀楽」をパワフルに歌い上げ、「ありがとうございました！」と２度シャウトし、颯爽（さっそう）とステージを後にした。（奥津 友希乃）