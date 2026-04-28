ステランティスジャパンは、フィアットの電気自動車「600e」を京都市に寄納したと発表した。環境先進都市である京都市の公用車として活用される。【こちらも】（フィアット）の記事一覧はこちら寄納式は4月24日、京都市役所で行われ、市長や在大阪イタリア総領事らが出席した。日伊の節目となる関係を背景にした取り組みでもある。■寄納車両とデザイン寄納された600eは、ホワイトのボディに波をモチーフとした特別デザイン