ホンダは4月27日、2026年3月度の四輪車の生産・販売・輸出実績を発表した。世界生産は31万3259台で前年同月比95.2％と減少した。一方、国内生産は6万6750台で同109.2％と増加した。【こちらも】（ホンダ）の記事一覧はこちら国内生産は4カ月連続の前年超えとなった。海外生産は24万6509台で同92.0％と3カ月連続の減少となった。地域別では北米が増加した一方、アジアや中国で大幅減となった。■販売動向国内販売は7万38台で