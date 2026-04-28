◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）ヤクルトは阪神を破り首位に浮上した。昨年まで主砲だったホワイトソックス・村上宗隆内野手が本塁打を放った日は通算で８勝１敗とした。村上が本塁打を打った日は開幕から７連勝。１１号を放った２５日の中日戦は２―５で敗れたが、この日はエンゼルス戦で逆転の１２号３ランを放っており、“村神様”の一打が海の向こうからチームに流れを引き寄せた。池山監督