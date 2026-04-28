開成中学校・高等学校は、28日までに「2026（令和8）年度 大学入試結果」を公式サイトに掲出した。【画像】灘中学校・灘高等学校「令和8年度 大学合格者数」を公表それによると、東京大学の合格者数は198（現役・143、OB・55）で全員が進学した。海外の合格数は11となり、MIT、University College London、University of Chicago、Univerzita Karlova、Yaleに進学があった。4月22日付。■東京大学文化一類25（現役・16／OB