開成高校「2026年度大学入試結果」を公表 東大の合格者数は「198」…現役は「143」
開成中学校・高等学校は、28日までに「2026（令和8）年度 大学入試結果」を公式サイトに掲出した。
【画像】灘中学校・灘高等学校「令和8年度 大学合格者数」を公表
それによると、東京大学の合格者数は198（現役・143、OB・55）で全員が進学した。
海外の合格数は11となり、MIT、University College London、University of Chicago、Univerzita Karlova、Yaleに進学があった。4月22日付。
■東京大学
文化一類 25（現役・16／OB・9）
文化二類 20（現役・17／OB・3）
文化三類 9（現役・5／OB・4）
理科一類 95（現役・70／OB・25）
理科二類 39（現役・30／OB・9）
理科三類 10（現役・5／OB・5）
【画像】灘中学校・灘高等学校「令和8年度 大学合格者数」を公表
それによると、東京大学の合格者数は198（現役・143、OB・55）で全員が進学した。
海外の合格数は11となり、MIT、University College London、University of Chicago、Univerzita Karlova、Yaleに進学があった。4月22日付。
■東京大学
文化一類 25（現役・16／OB・9）
文化二類 20（現役・17／OB・3）
文化三類 9（現役・5／OB・4）
理科一類 95（現役・70／OB・25）
理科二類 39（現役・30／OB・9）
理科三類 10（現役・5／OB・5）