開成中学校・高等学校「2026（令和8）年度 大学入試結果」を公表（写真はイメージ） （C）ORICON NewS inc.

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　開成中学校・高等学校は、28日までに「2026（令和8）年度 大学入試結果」を公式サイトに掲出した。

【画像】灘中学校・灘高等学校「令和8年度 大学合格者数」を公表

　それによると、東京大学の合格者数は198（現役・143、OB・55）で全員が進学した。

　海外の合格数は11となり、MIT、University College London、University of Chicago、Univerzita Karlova、Yaleに進学があった。4月22日付。

■東京大学
文化一類　25（現役・16／OB・9）
文化二類　20（現役・17／OB・3）
文化三類　9（現役・5／OB・4）
理科一類　95（現役・70／OB・25）
理科二類　39（現役・30／OB・9）
理科三類　10（現役・5／OB・5）