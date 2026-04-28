高知県宿毛市の松田川で、約200匹のこいのぼりが青空を泳ぐ恒例の「こいのぼりの川渡し」が4月28日から始まりました。優雅に空を舞うカラフルなこいのぼり。高知県宿毛市の松田川では、子どもたちの健康を願って毎年この時期に、地元の商工会議所がこいのぼりを設置しています。20回目の今年（2026年）は、約200匹のこいのぼりが用意されました。4月28日は、宿毛市の職員や地域のボランティアなど約50人がこいのぼり1つ1つに竹を通