ハタハタ漁が盛んな地域の一つが男鹿市です。ハタハタに代わる漁師の新たな収入源として期待されているのが「男鹿つばきサーモン」と名付けられた養殖のサーモンで、28日朝、今年初めての水揚げ作業が行われました。いけすの中で育てられてきましたが、生きの良さは申し分ありません。川島有紗記者「男鹿市の椿漁港です。こちらでは今年初の養殖サーモンの水揚げが行われています。今回、水揚げされるサー