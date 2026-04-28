ハタハタ漁が盛んな地域で養殖サーモン！ 新たな収入源として期待される「男鹿つばきサーモン」 今年初の水揚げ 秋田・男鹿市
ハタハタ漁が盛んな地域の一つが男鹿市です。
ハタハタに代わる漁師の新たな収入源として期待されているのが「男鹿つばきサーモン」と名付けられた養殖のサーモンで、28日朝、今年初めての水揚げ作業が行われました。
いけすの中で育てられてきましたが、生きの良さは申し分ありません。
川島有紗記者
「男鹿市の椿漁港です。こちらでは今年初の養殖サーモンの水揚げが行われています。今回、水揚げされるサーモンは250匹ほど予定されています」
県内では八峰町の岩館漁港に続き、男鹿市の南西部に位置する椿漁港でも2年ほど前から本格的に養殖が行われています。
その名も「男鹿つばきサーモン」。
去年12月に1.3キロほどだった稚魚は4か月あまりで約2倍に成長しました。
なかには4.8キロまで大きくなったサーモンもありました。
漁師の代表を務める腰山公正さんも、今年の成長ぶりに太鼓判を押しています。
腰山公正さん
「大きいのが結構見える。だから楽しみだなと思って」
28日に水揚げされたサーモンは、全部で227匹にのぼりました。
ハタハタに代わる漁師の新たな収入源として期待されている「男鹿つばきサーモン」。
来月2日の土曜日から、男鹿市内の飲食店や宿泊施設、それに道の駅おがなどで販売されるということです。
また、その後2回目の水揚げも予定されていて、ことしは全部で約450匹のサーモンが出荷される見込みです。
※4月28日のABS news every.でお伝えします