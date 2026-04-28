大相撲の春巡業を15日から休場した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が28日、茨城県阿見町の同部屋で幕下以下の力士と連続で15番取って11勝4敗だった。強烈な突き押し、右を差して力強く寄り切るなど持ち味を発揮。一方で、まともに引いて押し出される場面もあり、「まだまだだと思うので、しっかりと準備してやっていく」と話した。先場所は初日から3連敗を喫し、4日目から「左肩関節亜脱臼」で休場。春巡業も途中離脱し、