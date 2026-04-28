息子や弁護士を名乗るウソの電話で現金をだまし取ったとして、住所不定・無職の男(33)が逮捕されました。 警察によりますと、男は仲間2人と共謀し1月28日から2月27日にかけて、さいたま市に住む70代の男性の自宅に息子や弁護士を装って電話をかけ「至急、現金が必要」などとウソを言い、宅配便で現金を2回に分けて送らせる手口であわせて710万円をだまし取った疑いが持たれています。現金は横浜市内の集合住宅に配送させ、共