息子や弁護士を名乗るウソの電話で現金をだまし取ったとして、住所不定・無職の男(33)が逮捕されました。



警察によりますと、男は仲間2人と共謀し1月28日から2月27日にかけて、さいたま市に住む70代の男性の自宅に息子や弁護士を装って電話をかけ「至急、現金が必要」などとウソを言い、宅配便で現金を2回に分けて送らせる手口であわせて710万円をだまし取った疑いが持たれています。現金は横浜市内の集合住宅に配送させ、共犯者が受け取っていたということです。



事件は、すでに別の事件で逮捕されている共犯者に対する捜査の過程で発覚しました。警察の調べに対し、男は容疑を一部否認しているということです。