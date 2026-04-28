株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが、4月28日の「海外ドラマの日」に合わせて、海外ドラマの魅力を多角的に発信する施策を展開！人気・話題のドラマの数々が無料で視聴できるほか、『S.W.A.T.』のグッズやAmazonギフトカードが抽選で当たるキャンペーンを実施する。 海外ドラマ日本初放送から70年！今年は、日本で初めて海外ドラマが放送されてから70年という節目の年。これを契機に変わり続ける視