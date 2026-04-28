海外ドラマを無料で見てプレゼント応募！「海外ドラマの日」キャンペーン

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが、4月28日の「海外ドラマの日」に合わせて、海外ドラマの魅力を多角的に発信する施策を展開！ 人気・話題のドラマの数々が無料で視聴できるほか、『S.W.A.T.』のグッズやAmazonギフトカードが抽選で当たるキャンペーンを実施する。

海外ドラマ日本初放送から70年！

今年は、日本で初めて海外ドラマが放送されてから70年という節目の年。これを契機に変わり続ける視聴環境に合わせて、より多くの人に海外ドラマを楽しんでもらうための施策が行われる。

施策の一つが、今月22日にサービス開始されたAmazon Prime Videoチャンネル【Sony Pictures Core】を皮切りに、X・TikTok・YouTubeを横断したクロスメディア展開。ユーザーが気になる作品を見つけ、そのまま視聴可能な配信サービスへスムーズにアクセスできるなど、発見から視聴までを一貫して楽しめる体験を提供する。

【Sony Pictures Core】は、ハリウッドの大作映画、話題作、そして隠れた名作まで、幅広く楽しめる。ソニー・ピクチャーズの海外ドラマとしては、12年間の記憶を失ったエリート医師の愛と再生を描く『DOC（ドック） あすへのカルテ』をリリース中（作品は今後随時追加予定）。広告なしで作品の世界にじっくり浸れて、4K HDRやIMAX Enhanced対応タイトルでは、臨場感あふれる映像体験も。ライブラリーは随時更新予定。週末にまとめて観たい時も、今夜の1本を探したい時も、気分に合わせて楽しめるチャンネルだ。（※視聴には登録および料金が必要）

そしてソニー・ピクチャーズ エンタテインメント公式Xアカウントにて、「海外ドラマの日」を起点としたSNS（X）キャンペーンを2つ実施。第1弾は、4月28日の「海外ドラマの日」当日に実施する、「あなたの好きな #ソニドラ は？」をテーマにしたフォロー＆リポストキャンペーン。どなたでも気軽にご参加いただける内容だ。

『ブレイキング・バッド』『ブラックリスト』『アウトランダー』『S.W.A.T.』『グッド・ドクター 名医の条件』『ベター・コール・ソウル』『ザ・クラウン』『DOC（ドック） あすへのカルテ』など、様々な名作を生み出してきたソニー・ピクチャーズ エンタテインメント。あなたがお好きな作品は？

今日4/28は #海ドラの日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 今年は、

日本で初めての海外ドラマ放送から

70周年のメモリアルイヤー 本日12:00にはキャンペーンを開催予定！

ぜひ、本アカウントをフォローして

お待ちください ＼ あなたの好きな #ソニドラ は？ ／ pic.twitter.com/6FH3TJbWhP - ソニー・ピクチャーズ (@SonyPicturesJP) April 28, 2026

5月1日よりスタートの第2弾は、「#ソニドラアカデミー」キャンペーン。下記にある対象作品の第1話をソニー・ピクチャーズ公式YouTubeチャンネルで視聴し、クイズに参加することで、海外ドラマの魅力をより深く楽しみながら、ファン同士の交流も促進するキャンペーンとなっている。

＜対象作品＞

『ブラックリスト リデンプション』

『アーノルド坊やは人気者』

『アンフォゲッタブル 完全記憶捜査』

『ACCUSED／罪の真相』

本キャンペーンでは、抽選で合計70名様にAmazonギフトカードおよび海外ドラマ関連グッズをプレゼント。

4/28は #海ドラの日 海外ドラマ放送開始70周年を記念して

総勢70名様に

豪華賞品が当たるキャンペーン✦第𝟏弾✦ /／

Amazonチャンネルローンチ記念

「好きな #ソニドラ 教えて！」

フォロー&RPキャンペーン

\＼ 抽選で

ソニドラグッズ を5⃣名様

Amazonギフトカード500円分を3⃣0⃣名様… pic.twitter.com/hsuhYTqRYX - ソニー・ピクチャーズ (@SonyPicturesJP) April 28, 2026

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント注目ドラマの放送・配信情報

『DOC（ドック）3 あすへのカルテ』

NHK総合で6月7日より日本地上波初放送決定！ またNHK BSプレミアム4Kでシーズン1〜2を6月11日より再放送。過去と現在が交錯しながら、記憶を失ったエリート医師の空白の12年がついに動き出す…！待望のシーズン3とともにこれまでのシーズンも要チェック！

『S.W.A.T. ファイナル・シーズン』

スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメで、4月2日より字幕版が日本初放送中。ロサンゼルス市警察（Los Angeles Police Department―LAPD）所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.チームが凶悪犯罪に立ち向かう！ シェマー・ムーア（『クリミナル・マインド』）主演のメガヒット・アクションシリーズ、ついに完結！

『アウトランダー ファイナルシーズン』

Huluにて最終章となるシーズン8が国内最速見放題独占配信中。全世界の推定販売部数5000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセラー小説を原作に、歴史に翻弄される男女の運命を描いた壮大なファンタジー・ロマンス巨編。人気・クオリティともに衰えることのない名作のフィナーレをお見逃しなく！

『アーノルド坊やは人気者』

全米で1978年に放送開始、日本でも1982年より放送され、「冗談は顔だけにしろよ？」の名セリフで一躍人気を博した『アーノルド坊やは人気者』。近年SNSでも再注目を集める本作を、現在ソニー・ピクチャーズ公式YouTubeチャンネルにて無料公開中！

ソニー・ピクチャーズの海外ドラマ情報はWEBサイトでご確認を。







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