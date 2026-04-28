TSIホールディングス（3608、東証プライム）。東京スタイルとサンユーが双方の再編最終章として、2013年に経営統合。13年余が経つ。アパレル大手。ゴルフウェアなどを得手としてきた。【こちらも】クラシル、増収増益続くも株価はピークアウト成長と市場評価のズレそんなTSIHDが今年1月から米国のアウトドア「FILSON」の取り扱いを開始した。久方ぶりに覗いて見ることにした。収益動向はこんな状況。コロナ禍の緊急事態宣