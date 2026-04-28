日産自動車は27日、2026年3月度および2025年4月〜2026年3月累計の生産・販売・輸出実績を発表した。3月単月のグローバル生産は前年同月比5.4％増となった。一方、通期では同3.7％減と前年実績を下回った。【こちらも】（日産）の記事一覧はこちら3月の国内生産は前年同月比0.5％減と減少したが、海外生産は同7.0％増と伸長した。特に中国は同22.3％増と大きく増加し、全体の生産を押し上げた。■販売動向グローバル販売は3月