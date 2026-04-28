日産自動車は27日、2026年3月度および2025年4月〜2026年3月累計の生産・販売・輸出実績を発表した。3月単月のグローバル生産は前年同月比5.4％増となった。一方、通期では同3.7％減と前年実績を下回った。

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3月の国内生産は前年同月比0.5％減と減少したが、海外生産は同7.0％増と伸長した。特に中国は同22.3％増と大きく増加し、全体の生産を押し上げた。

■販売動向

グローバル販売は3月単月で前年同月比7.0％減となった。国内販売は軽自動車が同20.4％増と伸びたが、登録車の減少が影響し全体では微減となった。

通期のグローバル販売は前年同期比4.2％減となり、国内外ともに前年を下回った。海外販売も同2.7％減と減少基調が続いた。

■輸出と市場背景

3月の輸出は前年同月比12.4％減、通期でも同12.9％減と減少した。欧州向けの落ち込みが大きく影響した。

世界市場では地域ごとの需要差が拡大しており、中国市場の回復が生産を支える一方、主要市場での販売減少が通期実績を押し下げた。今後は地域別戦略と商品競争力の強化が課題となる。