お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が休養すると28日、所属事務所「ホリプロコム」の公式ホームページで発表された。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明された。日村は17日深夜、24日深夜と、TBSラジオ「