SKE48のオリジナル新公演「ずっと君を探している」が2026年4月26日、名古屋・栄の専用劇場で初日を迎えた。SKE48にとって、AKB48など他のグループの「お下がり」や既存の楽曲を組み合わせて作ったものではないオリジナル公演は、今回が7番目。3つあるチームのうち「Team S」向けに書き下ろされ、同チーム向けオリジナル公演は「愛を君に、愛を僕に」（22年初演）以来4年ぶり。25年4月のチーム再編以降は初めてだ。初日に先立つ4月2