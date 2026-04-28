カインズは、東京理科大学の西田司研究室との産学連携プロジェクトにより、オフィス向けオーダーカット家具を開発した。4月22日より、オーダーカット家具プラットフォーム「CAINZ DIY MARKET」にて販売している。学生によるプレゼンテーションの様子(2025年5月13日撮影)同プロジェクトは、学生が市場調査から商品化までを経験する実践型の取り組みで、同社が企画・製造・販売を支援する「クリエイターズデザイン」の枠組みを活用し