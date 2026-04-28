「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月27日の第1試合で、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が、圧倒的なパワーで卓上を制圧。親番での怒涛の連荘に加え、牙を剥くようなダマテンでライバルを粉砕した。【映像】“ダマッスル”炸裂！浅井堂岐の親満貫シーン場面は東2局3本場。すでに5万1500点まで持ち点を積み上げていたトップ目の浅井。さらなる加点を狙う親番の配牌は、赤五万にドラの7索を抱え、