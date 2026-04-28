「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月27日の第1試合で、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が、圧倒的なパワーで卓上を制圧。親番での怒涛の連荘に加え、牙を剥くようなダマテンでライバルを粉砕した。

【映像】“ダマッスル”炸裂！浅井堂岐の親満貫シーン

場面は東2局3本場。すでに5万1500点まで持ち点を積み上げていたトップ目の浅井。さらなる加点を狙う親番の配牌は、赤五万にドラの7索を抱え、満貫の種が十分にある勝負手。4巡目に急所のカン6索をビシッと引き入れ面子を完成させると、6巡目には赤5筒を呼び込みテンパイを果たした。

待ち牌はカン六万。役は三色同順・赤2・ドラだ。出アガリでも親満貫1万2000点、ツモれば跳満という超重量級のこの手を、浅井はダマテンに構える。実況の小林未沙も、絶好のテンパイに「きたー！」と声を弾ませた。

ドラマは次巡に訪れる。三色同順を狙っていた2着目の赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）の手元に、無情にも当たり牌の六万が舞い込んだ。小林が「ヤバい！ヤバい！ヤバい！」と危険を察知した直後、渡辺の指先から六万が放たれた。

これに浅井からロンの声。小林は「0.5秒で切られた。高すぎる！食らったのは太です」と、一瞬で決した勝負に絶叫。三色同順・赤・ドラ2の親満貫、1万2000点（＋900点）をアガりきった浅井は、ついに6万点の大台を突破。小林は「圧倒的な、堂岐の城を築いていきます」と、その盤石の強さを表現した。

ファンからは「たかきが止まらん」「俺たちのタカキ！」「タカキ完璧すぎるぞおい！！！」「ダマッスル炸裂！」と、その豪快なアガリに興奮のコメントが続出。

剛腕に宿る繊細な牙。その後もリードを守り抜き、余裕の逃げ切りトップを飾った浅井。まさにフェニックスの城主として相応しい、圧倒的な存在感を見せつけた一局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

