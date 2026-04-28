ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内での引退会見をテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）の民放３局が生中継した。会見に三浦は白のジャ