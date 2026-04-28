ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内での引退会見をテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）の民放３局が生中継した。

会見に三浦は白のジャケットとスカート、木原がグレースーツにネクタイ姿で登場した。三浦のあいさつが始まると、木原がさっそく号泣。三浦が「泣かないで、泣かないで」と笑顔でなぐさめた。

「りくりゅう」は、２度目の出場となったミラノ五輪で２個のメダルを獲得。団体はショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに出場し、日本の銀メダルに貢献。個人ではＳＰでまさかの５位発進となったが、フリーで６・９０点差をひっくり返す五輪史上最大の逆転劇で優勝した。日本フィギュアの金メダルは荒川静香（０６年トリノ）、羽生結弦（１４年ソチ、１８年平昌）以来。ペア初のメダルが金メダルだった。

列島は「りくりゅう」フィーバーに沸いた。帰国後の２月２５日、日本記者クラブで会見。３月の世界選手権（プラハ）は出場を辞退し、４月にはアイスショー「スターズ・オン・アイス」でがい旋公演を果たした。天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した今月１７日の午前に、今季限りでの現役引退を表明。三浦が「木原選手が引退する時は私も一緒に引退する時」と語っていたように「りくりゅう」として一線を退いた。

今後はプロスケーターとして、ペア競技の普及へ挑戦の場を移す。将来的には２人での指導者転向への思いも示しており、日本ペア第一人者の今後に注目が集まる。