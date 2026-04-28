◆コンラッド東京から初夏限定のチェリー＆ローズ アフタヌーンティーが登場。フレッシュチェリー付きや同時開催のナイトティーもコンラッド東京の28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を開催。初夏を感じるみずみずしいチェリーを主役に、芳醇なバラの香りを楽しむスイーツとセイボリーが勢揃い。フレッシュチェリーも楽しめるデラックスアフタヌーンティー