コンラッド東京から初夏限定のチェリー＆ローズ アフタヌーンティーが登場。フレッシュチェリー付きや同時開催のナイトティーも

コンラッド東京から初夏限定のチェリー＆ローズ アフタヌーンティーが登場。フレッシュチェリー付きや同時開催のナイトティーも