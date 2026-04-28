コンラッド東京から初夏限定のチェリー＆ローズ アフタヌーンティーが登場。フレッシュチェリー付きや同時開催のナイトティーも
◆コンラッド東京から初夏限定のチェリー＆ローズ アフタヌーンティーが登場。フレッシュチェリー付きや同時開催のナイトティーも
コンラッド東京の28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を開催。初夏を感じるみずみずしいチェリーを主役に、芳醇なバラの香りを楽しむスイーツとセイボリーが勢揃い。
フレッシュチェリーも楽しめるデラックスアフタヌーンティーや、同時開催のナイトティーもぜひチェックしてみて。期間は2026年6月16日（火）から7月31日（金）まで。
この記事の要約レポート
・コンラッド東京28階の「トゥエンティエイト」で、チェリー×ローズのアフタヌーンティーを開催
・期間は2026年6月16日（火）〜7月31日（金）。初夏らしい華やかなテーマ
・チェリーとバラを組み合わせた5種のスイーツが登場
・カニやローストビーフを使った贅沢なセイボリーに加え、チェリー＆プレーンのスコーンも提供
・フレッシュチェリーやシャンパン付きのデラックスプランで特別感を演出
・夜はアルコール飲み放題付きのナイトティーも開催。ベイエリアの景色とともに楽しめる
上：バラとライチのヴェリーヌ、下：和ばらとアプリコットのタルト
初夏のバラ園に着想を得たかわいらしいアフタヌーンティー。みずみずしいチェリーのスイーツがずらり
真っ赤なチェリーを主役に、バラの香りが調和する5種のスイーツが登場。バラが水面に浮かぶ情景を表現した、透明感のある涼やかなビジュアルの「バラとライチのヴェリーヌ」や、アプリコットジャムと甘酸っぱいチェリーが相性抜群の「和ばらとアプリコットのタルト」など、チェリーの果肉そのものを楽しめるスイーツも多数。
また、2種類のチェリーを使用したムースが贅沢な「チェリーとパッションフルーツのムース」は、チェリーをかたどったかわいらしい見た目にも注目。赤やピンクが映える上品で華やかなスイーツを堪能して。
上：マグロのタルタルとアボカドのムース フレッシュチーズ、下：ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ
厳選食材を使用した贅沢なセイボリー。人気のスコーンにはチェリーのフレーバーも
セイボリーは、マグロやローストビーフなどを使用した贅沢なラインナップ。なめらかなアボカドのムースにフレッシュチーズのやさしい酸味がアクセントになる、「マグロのタルタルとアボカドのムース フレッシュチーズ」や、こまかく刻んだローストビーフをふんわりとしたブリオッシュ生地で挟んだ「ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ」など、満足感たっぷりの内容。
また、人気のスコーンには「プレーン」と「チェリー」の2種類のフレーバーが登場。クロテッドクリームやチェリージャムをたっぷりとつけて召し上がれ。
フレッシュチェリーと乾杯シャンパンが付いたデラックスアフタヌーンティーも
スタンダードアフタヌーンティーの内容に加え、フレッシュなチェリーもいただけるデラックスアフタヌーンティーも同時開催。スイーツと一緒にフレッシュフルーツも楽しめるのがうれしい。
さらには乾杯グラスシャンパンや、フォアグラのムースをチェリーに見立てた限定セイボリー「チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー」も付いた贅沢なラインナップを、上品なティースタンドで提供。ちょっと特別なデートや自分へのご褒美にもぴったり。
アルコールドリンクも好きなだけ。夜限定のナイトティーで特別なひとときを
同期間中の18時30分からは「チェリー＆ローズ ナイトティー」も楽しめる。セイボリーとスイーツ各4種類のほか、ビールやスパークリングワイン、ワインなどのアルコールドリンクも好きなだけ味わえるフリーフロー付き。
東京のベイエリアを一望しながら、特別な夜のひとときを過ごしてみて。
チェリー＆ローズ ナイトティー
提供期間：2026/6/16（火）〜7/31（金）
提供時間：18:30〜21:30（最終入店 19:30）※2時間制
料金：
スパークリングワインフリーフロー付き 1名 11,000円
シャンパーニュフリーフロー付き 1名 15,000円
※両プランにコンラッド・ベアが付きます
メニュー
〈スイーツ〉（全4種）
・バラとライチのヴェリーヌ
・チェリーとパッションフルーツのムース
・ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー
・ 和ばらとアプリコットのタルト
〈セイボリー〉（全4種）
・マグロのタルタルとアボカドのムース フレッシュチーズ
・ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ
・カニのタルタル アスパラガスのブルーテ
・チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー
〈フリーフロードリンク〉
・ビール
・スパークリングワイン
・赤・白ワイン
・コーヒー紅茶各種
・ソフトドリンク
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京ベイエリアを望む絶景ラウンジで魅惑のくつろぎタイム
汐留駅直結のホテル「コンラッド東京」28階のバー＆ラウンジ。和モダンを取り入れたスタイリッシュな空間で、浜離宮恩賜庭園の緑を眼下に、お台場や東京湾へと続くレインボーブリッジまでをも一望。ティータイムは季節のスイーツをおともに、バータイムはシャンパンを片手に、時間とともに移りゆく美景を楽しんで。
コンラッド東京の28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を開催。初夏を感じるみずみずしいチェリーを主役に、芳醇なバラの香りを楽しむスイーツとセイボリーが勢揃い。
フレッシュチェリーも楽しめるデラックスアフタヌーンティーや、同時開催のナイトティーもぜひチェックしてみて。期間は2026年6月16日（火）から7月31日（金）まで。
・コンラッド東京28階の「トゥエンティエイト」で、チェリー×ローズのアフタヌーンティーを開催
・期間は2026年6月16日（火）〜7月31日（金）。初夏らしい華やかなテーマ
・チェリーとバラを組み合わせた5種のスイーツが登場
・カニやローストビーフを使った贅沢なセイボリーに加え、チェリー＆プレーンのスコーンも提供
・フレッシュチェリーやシャンパン付きのデラックスプランで特別感を演出
・夜はアルコール飲み放題付きのナイトティーも開催。ベイエリアの景色とともに楽しめる
上：バラとライチのヴェリーヌ、下：和ばらとアプリコットのタルト
初夏のバラ園に着想を得たかわいらしいアフタヌーンティー。みずみずしいチェリーのスイーツがずらり
真っ赤なチェリーを主役に、バラの香りが調和する5種のスイーツが登場。バラが水面に浮かぶ情景を表現した、透明感のある涼やかなビジュアルの「バラとライチのヴェリーヌ」や、アプリコットジャムと甘酸っぱいチェリーが相性抜群の「和ばらとアプリコットのタルト」など、チェリーの果肉そのものを楽しめるスイーツも多数。
また、2種類のチェリーを使用したムースが贅沢な「チェリーとパッションフルーツのムース」は、チェリーをかたどったかわいらしい見た目にも注目。赤やピンクが映える上品で華やかなスイーツを堪能して。
上：マグロのタルタルとアボカドのムース フレッシュチーズ、下：ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ
厳選食材を使用した贅沢なセイボリー。人気のスコーンにはチェリーのフレーバーも
セイボリーは、マグロやローストビーフなどを使用した贅沢なラインナップ。なめらかなアボカドのムースにフレッシュチーズのやさしい酸味がアクセントになる、「マグロのタルタルとアボカドのムース フレッシュチーズ」や、こまかく刻んだローストビーフをふんわりとしたブリオッシュ生地で挟んだ「ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ」など、満足感たっぷりの内容。
また、人気のスコーンには「プレーン」と「チェリー」の2種類のフレーバーが登場。クロテッドクリームやチェリージャムをたっぷりとつけて召し上がれ。
フレッシュチェリーと乾杯シャンパンが付いたデラックスアフタヌーンティーも
スタンダードアフタヌーンティーの内容に加え、フレッシュなチェリーもいただけるデラックスアフタヌーンティーも同時開催。スイーツと一緒にフレッシュフルーツも楽しめるのがうれしい。
さらには乾杯グラスシャンパンや、フォアグラのムースをチェリーに見立てた限定セイボリー「チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー」も付いた贅沢なラインナップを、上品なティースタンドで提供。ちょっと特別なデートや自分へのご褒美にもぴったり。
アルコールドリンクも好きなだけ。夜限定のナイトティーで特別なひとときを
同期間中の18時30分からは「チェリー＆ローズ ナイトティー」も楽しめる。セイボリーとスイーツ各4種類のほか、ビールやスパークリングワイン、ワインなどのアルコールドリンクも好きなだけ味わえるフリーフロー付き。
東京のベイエリアを一望しながら、特別な夜のひとときを過ごしてみて。
チェリー＆ローズ ナイトティー
提供期間：2026/6/16（火）〜7/31（金）
提供時間：18:30〜21:30（最終入店 19:30）※2時間制
料金：
スパークリングワインフリーフロー付き 1名 11,000円
シャンパーニュフリーフロー付き 1名 15,000円
※両プランにコンラッド・ベアが付きます
メニュー
〈スイーツ〉（全4種）
・バラとライチのヴェリーヌ
・チェリーとパッションフルーツのムース
・ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー
・ 和ばらとアプリコットのタルト
〈セイボリー〉（全4種）
・マグロのタルタルとアボカドのムース フレッシュチーズ
・ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ
・カニのタルタル アスパラガスのブルーテ
・チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー
〈フリーフロードリンク〉
・ビール
・スパークリングワイン
・赤・白ワイン
・コーヒー紅茶各種
・ソフトドリンク
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京ベイエリアを望む絶景ラウンジで魅惑のくつろぎタイム
汐留駅直結のホテル「コンラッド東京」28階のバー＆ラウンジ。和モダンを取り入れたスタイリッシュな空間で、浜離宮恩賜庭園の緑を眼下に、お台場や東京湾へと続くレインボーブリッジまでをも一望。ティータイムは季節のスイーツをおともに、バータイムはシャンパンを片手に、時間とともに移りゆく美景を楽しんで。