ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２８日、北海道・旭山動物園が夏営業の開園時期を５月１日に延期すると発表したことを報じた。同動物園を巡っては３０代の男性職員が動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄して数時間にわたって燃やしたと供述。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「本来は２９日、あしたから営業を再開ということでしたが、５月１日に延期をしたということです」と紹介。そして「ま