Image: ESO/M. Kornmesser / クエーサー「J059-4351」の想像図 2024年2月27日の記事を編集して再掲載しています。宇宙一の明るさです。オーストラリア国立大学（ANU）の研究チームは、チリにある欧州南天天文台（ESO）の超大型望遠鏡VLTを用いて太陽の500兆倍明るい天体を発見したと発表しました。今回見つかった天体（クエーサー）はJ0529-4351と呼ばれ、地球から120億光年以上先の宇宙で発