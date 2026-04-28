扇の要をどうやり繰りしていくか。セ３位の巨人は２７日現在、首位・阪神を１・５ゲーム差で追走中。投打で好調を維持し続ける中、存在感がひときわ光るのが捕手陣だ。正捕手・岸田に加え打撃好調の大城、ベテラン小林で構成される一軍捕手陣に加え、二軍には成長株・山瀬や実績豊富な甲斐もスタンバイ。球界屈指の層の厚さを誇る捕手陣の「勢力図」を首脳陣はどう捉えているのか。実松一成バッテリーコーチ（４５）を直撃した。