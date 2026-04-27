タレントのマツコ・デラックスが２７日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）を欠席。３月１６日の放送回から今回まで７週連続のお休みとなった。今回も冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五が１人で登場。マツコのソファーには今回もマツコ・デラックスと書かれた大きなだるまが鎮座。特にマツコ不在に触れることなく、「この春、上京してきた人にインタビューしてみた件」な