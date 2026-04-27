プロレスラー・ジャガー横田（64）が27日までに公式YouTubeチャンネルを更新。現在アメリカに留学中の長男「JJくん」こと木下大維志さん(19）が、大学卒業後の進路について言及する場面があった。視聴者から卒業後の進路について質問があると、JJくんは「分からない」としながらも「一旦は起業してみたいなっていう、そういう気持ちはあるんですけど」と返す。また「一発目から起業しても成功はしないんで、会社に入ってから