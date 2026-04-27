人気アイドルグループのCANDY TUNEとSWEET STEADYが26日、沖縄県・那覇市の国際通りで行われた『島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026』のレッドカーペットに登場し、インタビューに応えました。このイベントは、映画・音楽・アートの枠を超え、県民と観光客が一体となって楽しめる文化祭の新たな形を提示するもので、2日間で約10万人が来場しました（主催者発表）。2組は前日、沖縄国際文化祭共催の音楽フェスに出演。翌日行