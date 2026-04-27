人気アイドルグループのCANDY TUNEとSWEET STEADYが26日、沖縄県・那覇市の国際通りで行われた『島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026』のレッドカーペットに登場し、インタビューに応えました。このイベントは、映画・音楽・アートの枠を超え、県民と観光客が一体となって楽しめる文化祭の新たな形を提示するもので、2日間で約10万人が来場しました（主催者発表）。2組は前日、沖縄国際文化祭共催の音楽フェスに出演。翌日行
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. イオンで強盗? 14歳と16歳を逮捕
- 2. 盲導犬に犬が近づき負傷 提訴
- 3. 米国で科学者らの死亡・失踪続く
- 4. ママ呼びます「ニセ警官」を撃退
- 5. プロゲーマ退団 複数と不貞行為
- 6. 「日本終わったな!」電車で怒号
- 7. 返るはずの亡き友の形見が廃棄
- 8. 上沼 ディズニーホテルに疑問
- 9. 正社員の月給20万 違法の可能性
- 10. 逮捕されない職員 安住アナ説明
- 1. イオンで強盗? 14歳と16歳を逮捕
- 2. 盲導犬に犬が近づき負傷 提訴
- 3. ママ呼びます「ニセ警官」を撃退
- 4. 「風呂キャン」しがちな人の特徴
- 5. 男児遺棄 母は「まだ生きてる」
- 6. 印税3億円が招いた「一家崩壊」
- 7. 開業1年…代々木施設がガラガラ?
- 8. 友人忘れる 俳優苦しむ記憶障害
- 9. 男児遺棄 言ってはいけない言葉
- 10. 帰省離れ? 東北新幹線に異変
- 1. 返るはずの亡き友の形見が廃棄
- 2. 美容室変えよう…男女で理由に差
- 3. 献血で貰った水筒 クセ強すぎ
- 4. 「子連れお断り」店に共通の事情
- 5. 「キャバ嬢スクール」に批判噴出
- 6. びしょ濡れの女性に感謝したワケ
- 7. 「18年後に遺体発見」衝撃の経緯
- 8. 預金億越え 68歳のリアルな生活
- 9. 自衛隊幹部の階級呼称を変更へ
- 10. 円安×物価高で日本人留学生悲鳴
- 1. 米国で科学者らの死亡・失踪続く
- 2. 銃撃事件の容疑者 AIに犯行相談
- 3. 数学の未解決問題 ChatGPTで解決
- 4. 朝のコーヒー 長寿の鍵と判明か
- 5. トランプ大統領が発した「禁句」
- 6. 米富豪 ツアーでゾウ襲われ死亡
- 7. ドバイ在住インフルエンサーの謎
- 8. 韓国 2030年まで年金支出増加か
- 9. コーヒーで腸内環境と気分を改善
- 10. 過激派攻撃でマリ国防相殺害か
- 1. 破産相次ぐ「オーナー商法」
- 2. 日産、営業損益500億円黒字に
- 3. ごみ収集作業員 どんな給料か
- 4. 会員専用イオンラウンジの全貌
- 5. 「朝サイゼ」実施店舗を追加
- 6. 村田製作所 データ9万件が流出
- 7. 東京ガス 46年ぶりに料金値上げ
- 8. お金持ちは「床に物を置かない」
- 9. 新NISA 怖くて手が出せない人
- 10. 会社員辞めて初月で売上250万円
- 1. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 2. アシックス靴がAmazonでセールに
- 3. コールマンがSALEに 4月30日から
- 4. Amazonセールで注目のガジェット
- 5. LINEの不具合 まずは連絡を
- 6. 新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
- 7. カメラにマウントするマウント
- 8. 『ジョン・ウィック』シリーズ初スピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
- 9. Intel Core Ultra X7プロセッサ搭載のDell XPS 14／16でベンチマークソフトをいろいろ回してスペックを確かめてみた
- 10. 自転車を電動アシスト化へ
- 11. DJIがプロ版で苦戦？Insta360新機種の強力スペックとOsmo Pocket 4の推奨周辺機器
- 12. スマホの最新売れ筋ランキング
- 13. 2025年発売のiPhone 17シリーズ＆iPhone Airでバッテリー切れ後に充電しても電源が入らなくなる問題が報告されている
- 14. NTTドコモ、衛星とスマホの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」を4月27日に提供開始！ahamoを含む全プランで申込不要＆当面無料
- 15. Spotifyが20周年を記念しストリーミング再生回数が最も多いアーティスト・アルバム・楽曲・ポッドキャスト・オーディオブックのトップ20を初めて発表
- 16. 【軽い大画面！】薄型軽量の新モデル「 Galaxy A57 5G」をレビューします。価格も約8万円といい感じですね
- 17. 【タッチパッド付き】とってもエモい「Ewin テンキー 電卓」を買ってみました。手帳型の電卓がテンキーになり、タッチパッド付きなんです
- 18. ZWO社の天体望遠鏡 4月30日発売
- 19. メカニカルキーボードのFILCOで知られる「ダイヤテック」が事業終了
- 20. 俳優は本物、背景はAI。ハリウッド初の生成AI大作映画がきますよ
- 1. イカれてる 大谷6号に視聴者困惑
- 2. マラソン 2時間切りの世界新記録
- 3. りくりゅう三浦即答「ないです」
- 4. マラソン2時間切り 快挙の背景
- 5. 村上11号なのにため息「またか」
- 6. 尚弥vs潤人の下馬評を一刀両断
- 7. ヤクルト 中日に全敗で首位陥落
- 8. F1レジェンド 3時間切りの快挙
- 9. 大谷 鈴木誠也に顔そむけられる
- 10. 大谷が終止符打った 実況も興奮
- 1. プロゲーマ退団 複数と不貞行為
- 2. 上沼 ディズニーホテルに疑問
- 3. 逮捕されない職員 安住アナ説明
- 4. 環奈「紅白衣装」めぐる噂を否定
- 5. バンクシー正体特定か 失望の声
- 6. 『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』終映へ 新たな特典発表！5月1日から配布
- 7. 高石あかり激変「鳥の巣」ヘアに
- 8. 中居正広氏に預金取り崩し報道
- 9. 西田敏行さんの言葉に山田涼介涙
- 10. 堀江氏 リュウジ氏の酷評に激怒
- 1. 夫の家事力アップ 妻が「絶叫」
- 2. 女性用風俗に100万円 女性の現在
- 3. マック 期間限定シェイクを発売
- 4. 今の時代を映す「大人の習い事」
- 5. ファミマ リピ買い続出の予感
- 6. かつて自分をいじめた相手に再会
- 7. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 8. 娘にADHD疑惑 担任の本気か?
- 9. 「老いが怖い」結末に賛否両論
- 10. 40~50代女性 8割超が隠れ更年期?