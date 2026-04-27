人気アイドルグループのCANDY TUNEとSWEET STEADYが26日、沖縄県・那覇市の国際通りで行われた『島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026』のレッドカーペットに登場し、インタビューに応えました。

このイベントは、映画・音楽・アートの枠を超え、県民と観光客が一体となって楽しめる文化祭の新たな形を提示するもので、2日間で約10万人が来場しました（主催者発表）。

2組は前日、沖縄国際文化祭共催の音楽フェスに出演。翌日行われたレッドカーペットにも参加しました（CANDY TUNEの村川緋杏さんは欠席）。

■CANDY TUNE・小川奈々子、メンバー共通の趣味を告白

CANDY TUNEの福山梨乃さん（28）は会場の盛り上がりについて、「歓声がすごくて、国際通りにこんな人が集まっているのを初めて見ましたし、私たちを推してくださっていてうれしいです」と喜びを語りました。

沖縄でやりたいことについて、小川奈々子さん（26）は「みんなカメラが好きでそれぞれ持ってるんですけど、沖縄はやっぱりいい写真が撮れるので、お互い思い出の写真を撮り合うのがすごく楽しみです」とコメント。周りのメンバーらは笑顔でうなずいていました。

■SWEET STEADY・塩川莉世「ステーキとかいっぱい食べたい」

レッドカーペットを歩いた感想についてSWEET STEADYの栗田なつかさん（23）は、「SWEET STEADYはレッドカーペットを初めて歩かせていただいたんですけど、去年とかプライベートでメンバー全員で遊びに来たりとかもしてたので、今回ステキな機会をいただけてとてもうれしいですし、大スターになれた気持ちになりました。ありがとうございます」と感謝を語りました。

また、塩川莉世さん（25）は、沖縄で楽しみにしていることについて「沖縄大好きで、たくさんご飯食べて、ステーキとかいっぱい食べたいと思います」と沖縄の食を楽しみにしていました。