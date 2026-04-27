楽曲『オリオンをなぞる』や『シュガーソングとビターステップ』などで知られる、3人組ロックバンド・UNISON SQUARE GARDENが27日、公式サイトでドラムの鈴木貴雄さんが脱退し、バンドとしての活動を休止することを発表しました。UNISON SQUARE GARDENは斎藤宏介さん、田淵智也さん、鈴木貴雄さんから成る、3人組ロックバンド。2024年にバンド結成20周年を迎えていました。■現体制の活動終了ドラムが脱退公式サイトでは「この度