暮らしに欠かせない収納用品や小道具。毎日使うものだからこそ、「気づけば何年も使い続けている」というアイテムも多いのではないでしょうか。ESSE読者257名にアンケートを実施したところ、8割以上が「長年愛用しているものがある」と回答。今回は、そんな読者が使い続けている暮らしの愛用品を紹介します。見た目も使い心地もこだわりたいまずは見た目も使い心地もこだわった、“一生もの”を紹介。【写真】20年以上愛用するベビ