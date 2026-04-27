9人組グループ・Snow Manの目黒蓮、俳優の渡邊圭祐が27日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の公開直前レッドカーペットイベントに登壇し、撮影現場で一度だけ遭遇したときのエピソードを披露した。本作で目黒は、特殊メイクで“140キロのふくよかな姿”にも扮した。バディを演じた高橋文哉をはじめ、共演陣が目黒の“ふくよかな姿”が「おもしろかった」「かわいらしかった」とにこやかにトーク。そん