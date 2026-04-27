4人組バンドのkoboreが27日、公式サイトを更新。同日をもってギターの安藤太一がバンドを脱退することを発表した。サイトでは「koboreより大切なお知らせ」と題し、「この度、諸般の事情により本日2026年4月27日(月)をもちましてギター・安藤太一はkoboreを脱退することとなりました」と報告。「突然のご報告、かつバンド結成10周年という節目のタイミングでこのようなお知らせとなってしまったこと申し訳ございません」とファ