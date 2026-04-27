4人組バンド・kobore、ギターの安藤太一の脱退を発表「バンド結成10周年という節目のタイミングで…」
4人組バンドのkoboreが27日、公式サイトを更新。同日をもってギターの安藤太一がバンドを脱退することを発表した。
サイトでは「koboreより大切なお知らせ」と題し、「この度、諸般の事情により本日2026年4月27日(月)をもちましてギター・安藤太一はkoboreを脱退することとなりました」と報告。「突然のご報告、かつバンド結成10周年という節目のタイミングでこのようなお知らせとなってしまったこと申し訳ございません」とファンに謝罪した。
続けて「メンバーは欠けてしまいますが、koboreは止まることなく前へ進み続けます」とし、「"これまで"と"これから"、そのどちらも大事にしながらkoboreは活動を続けていきます。どうかこれからもkoboreを応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。
koboreは、佐藤赳（Vo./Gt. ）、田中そら（Ba.）、伊藤克起（Dr.）。2015年に結成。20年8月に2nd album『風景になって』でメジャーデビューし、全国35ヶ所をまわるツアーを開催。22年10月には、koboreとしての初のアニメタイアップ曲となる、フジテレビ系テレビアニメ『デジモンゴーストゲーム』のエンディング主題歌「STRAWBERRY」をリリースし。同月に全国7ヵ所をまわる対バンツアー「HOWLING TOUR 2022」を開催するなど、シーンでの存在感を高めている。
■報告全文
koboreより大切なお知らせ
2026.04.27
いつもkoboreを応援いただきありがとうございます。
この度、諸般の事情により本日2026年4月27日(月)をもちましてギター・安藤太一はkoboreを脱退することとなりました。
突然のご報告、かつバンド結成10周年という節目のタイミングでこのようなお知らせとなってしまったこと申し訳ございません。
これまで４人で作ってきた音楽とライブのステージはkoboreにとってかけがえのない大切な軌跡です。
メンバーは欠けてしまいますが、koboreは止まることなく前へ進み続けます。
その第一歩として、新体制で歩み出すkoboreからこのあと20時にお知らせがあります。
"これまで"と"これから"、そのどちらも大事にしながらkoboreは活動を続けていきます。
どうかこれからもkoboreを応援のほどよろしくお願いします。
2026年4月27日
kobore・スタッフ一同
サイトでは「koboreより大切なお知らせ」と題し、「この度、諸般の事情により本日2026年4月27日(月)をもちましてギター・安藤太一はkoboreを脱退することとなりました」と報告。「突然のご報告、かつバンド結成10周年という節目のタイミングでこのようなお知らせとなってしまったこと申し訳ございません」とファンに謝罪した。
koboreは、佐藤赳（Vo./Gt. ）、田中そら（Ba.）、伊藤克起（Dr.）。2015年に結成。20年8月に2nd album『風景になって』でメジャーデビューし、全国35ヶ所をまわるツアーを開催。22年10月には、koboreとしての初のアニメタイアップ曲となる、フジテレビ系テレビアニメ『デジモンゴーストゲーム』のエンディング主題歌「STRAWBERRY」をリリースし。同月に全国7ヵ所をまわる対バンツアー「HOWLING TOUR 2022」を開催するなど、シーンでの存在感を高めている。
■報告全文
koboreより大切なお知らせ
2026.04.27
いつもkoboreを応援いただきありがとうございます。
この度、諸般の事情により本日2026年4月27日(月)をもちましてギター・安藤太一はkoboreを脱退することとなりました。
突然のご報告、かつバンド結成10周年という節目のタイミングでこのようなお知らせとなってしまったこと申し訳ございません。
これまで４人で作ってきた音楽とライブのステージはkoboreにとってかけがえのない大切な軌跡です。
メンバーは欠けてしまいますが、koboreは止まることなく前へ進み続けます。
その第一歩として、新体制で歩み出すkoboreからこのあと20時にお知らせがあります。
"これまで"と"これから"、そのどちらも大事にしながらkoboreは活動を続けていきます。
どうかこれからもkoboreを応援のほどよろしくお願いします。
2026年4月27日
kobore・スタッフ一同