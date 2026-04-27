ゴールデンウィークにグルメやレジャーを満喫したい。今回「イット！」は、物価高に負けず節約しながら楽しめるお得なスポットを徹底調査しました。まず取材班は東京・江戸川区にある焼肉レストラン「安楽亭」に向かいました。安楽亭で開催されていたのは「GW肉の日祭」。子供に大人気のカルビやロースが半額近くの大幅値引きになるなど、毎月29日の肉の日に実施しているキャンペーンをゴールデンウィークに合わせて延長し開催しま