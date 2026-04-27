最大12連休！いよいよゴールデンウィーク　物価高でも家族で超満喫「安くてお得」焼肉値引きや“無料”こんにゃくバイキングに行列

ゴールデンウィークにグルメやレジャーを満喫したい。

今回「イット！」は、物価高に負けず節約しながら楽しめるお得なスポットを徹底調査しました。

まず取材班は東京・江戸川区にある焼肉レストラン「安楽亭」に向かいました。

安楽亭で開催されていたのは「GW肉の日祭」。

子供に大人気のカルビやロースが半額近くの大幅値引きになるなど、毎月29日の肉の日に実施しているキャンペーンをゴールデンウィークに合わせて延長し開催します。

さらにゴールデンウィークの期間中、小学生限定で食べ放題コースが「いいにく（1129円）」価格で楽しめる割引も実施。

29日から休みに入る場合は最大12連休となるゴールデンウィーク。

何と無料で楽しめるスポットも。

東京から車で約2時間の群馬・甘楽町にある「こんにゃくパーク」。

入場口にはたくさんの人で行列ができていました。

こんにゃくの魅力を伝えるこの施設では、無料で楽しめる工場見学が人気で、例年ゴールデンウィーク期間中には多い日で8000人が訪れるといいます。

そんな施設の中で、ひときわ混雑するエリアがありました。

タコのようなコリコリとした食感が楽しめるこんにゃくのから揚げに、珍しいしらたきのかき揚げなどがずらりと並んだ「バイキング」。

15種類のヘルシーなこんにゃく料理が無料で食べられます。

観光客からは「お金がかかるところだと小学生だと（料金が）高くなるが、無料で。こんにゃくだし、いっぱい食べてくれという感じ。家族連れにとってはありがたい」「無料は驚いています。こんにゃくなので（カロリーは）全然気にならない」「最高だと思う。なかなか（無料は）ないと思う。彼女とデートならおすすめかなと思う」などの声が聞かれました。

東京から来たという6人家族は、アツアツの鉄板で焼かれた「こんにゃくバーベキュー」を皿に乗せると、続いてラーメンも器にたっぷりと盛り付けていきます。

子供たちも、こんにゃく三昧にご満悦の様子です。

東京からきた観光客は「（Q.これだけ食べて無料に）それは本当にありがたい。子供たちもこんにゃく大好きだから、家族も幸い多いので、やっぱり無料はいい。まだ時間があるので、このあと（こんにゃくを取りに）2回目3回目行こうかな」と話していました。

お財布と体に優しい「こんにゃくバイキング」。

工場から出た成形不良のこんにゃくを使用することで無料を実現しているといいます。

さらにパーク内には、長時間ドライブの疲れを吹き飛ばす足湯があり、こちらも無料で利用することができます。

こんにゃくパーク広報・齊藤ちな実さん：

お金を使わず家族みんなで楽しめる場所の参考として知ってもらえればうれしい。

こんにゃくパークでは、5月2日から6日までの間、毎日キャベツ丸々1個を早食いする「キャベツ丸かじり大会」や「板こんにゃく積み大会」を無料で開催。

物価高でもお得にゴールデンウィークを満喫できそうです。